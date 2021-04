Dyski SSD i HDD mogą być równie niedostępne, jak karty graficzne. Wszystkiemu winna nowa kryptowaluta

Chińscy górnicy już zaczęli wykupywać wszystkie możliwe dostępne dyski HDD i SSD, przez co te za chwilę mogą być towarem równie deficytowym, co karty graficzne. To wina nowej kryptowaluty - Chia.

Niedostępność kart graficznych spowodowana jest kilkoma, kluczowymi kwestiami. Najważniejsze to: ogromne zainteresowanie tak graczy, jak i górników oraz problemy z produkcją układów scalonych. Wkrótce podobny scenariusz może nas spotkać w przypadku dysków SSD oraz HDD. Producenci od jakiegoś czasu ostrzegają o problemach z produkcją między innymi pamięci DRAM, a teraz dochodzą do tego górnicy, którzy rzucili się na dyski z powodu nowej kryptowaluty.

Chia - kryptowaluta wydobywana dyskami

W Chinach podobno już teraz dochodzi do wykupywania wszystkich dostępnych dysków HDD oraz SSD. Jest to spowodowane nową kryptowalutą o nazwie Chia. Tej nie wydobywa się za pomocą procesorów, kart graficznych czy specjalnych koparek ASIC. Chia, w pewnym uproszczeniu, potrzebuje jak najwięcej przestrzeni na dysku. Kryptowaluta powstała jako mniej zasobożerna alternatywa dla Ethereum czy też Bitcoina i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Co prawda pierwszym wyborem górników na pewno będą dyski HDD, ale gdy tych zabraknie, to zwrócą się oni także w kierunku dysków półprzewodnikowych, czyli SSD.

Już teraz da się zauważyć wzrosty cen dysków SSD oraz HDD, a w wielu chińskich sklepach są one wręcz niedostępne. Za kilka tygodni może to przenieść się na całym świat i doprowadzić do identycznej sytuacji, co z kartami graficznymi. Te albo są niedostępne, albo dostępne są w cenach dwu- lub nawet trzykrotnie wyższych od rynkowych. Pozostaje mieć nadzieję, że z dyskami będzie inaczej.

Źródło tekstu: Tom's Hardware