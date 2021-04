Pomimo wysokich cen karty graficzne NVIDIA Ampere schodzą na pniu

NVIDIA pochwaliła się wynikami sprzedaży kart graficznych z architekturą Ampere. To najlepsza premiera w historii firmy.

Chociaż kart graficznych albo nie ma w sklepach, albo są w kosmicznie wysokich cenach, to NVIDIA raczej nie ma powodów do narzekań. Zieloni, w trakcie ostatniej prezentacji dla inwestorów, pochwalili się wynikami sprzedaży modeli z architekturą Ampere i okazało się, że to najlepsza premiera w historii firmy. Karty sprzedały się jak świeże bułeczki.

Po 18 tygodniach od premiery na całym świecie sprzedało się ponad 2 razy więcej kart graficznych z architekturą Ampere niż Turing, nie mówiąc już o modelach z serii Pascal. Co ważne, dane te potwierdzają też statystyki Steam, gdzie modeli RTX 3000 jest dwa razy więcej niż w tym samym czasie było RTX-ów 2000. To pokazuje, że, wbrew powszechnej opinii, większość kart jednak nie trafiła w ręce górników.

Z tych samych wykresów dowiadujemy się, że z generacji na generację kupujemy coraz droższe modele GPU. W przypadku serii Pascal prawie 80 procent sprzedanych egzemplarzy było w cenie poniżej 299 dolarów. Przy architekturze Turing odsetek spadł do mniej więcej 70 procent. Z kolei przy Ampere podział jest mniej więcej po równo - kupujemy tyle samo kart w cenie poniżej i powyżej 299 dolarów. Trzeba jednak pamiętać, że na ten moment w ofercie znajdują się przede wszystkim te droższe modele, więc dane nie są do końca wymierne. Cały czas czekamy na RTX 3050 lub RTX 3050 Ti, które mogą odmienić ten trend.

Źródło tekstu: wccftech