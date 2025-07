Każdy monitor powinien to mieć na dzień dobry. Brawo LG

Wielki atut, ale to powinien być standard. Spróbujesz i nie ma powrotu

Jednym z największych atutów modelu 32UN880K jest innowacyjna podstawa Ergo, która pozwala na swobodną regulację wysokości, nachylenia, obrotu i wysunięcia ekranu. Dzięki temu użytkownik może idealnie dopasować położenie monitora do swoich potrzeb, co wpływa na komfort pracy i zdrowie kręgosłupa. Podstawa mocowana jest do blatu za pomocą zacisku typu C, co pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku i utrzymać porządek dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania kablami.