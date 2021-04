Karta Gigabyte CMP 30HX ma absurdalnie wysoką cenę

Gigabyte oficjalnie zaprezentował kartę graficzną z serii CMP 30HX, czyli służącą do wydobywania kryptowalut. Cały problem z nią polega na tym, że jest absurdalnie droga.

NVIDIA już jakiś czas temu zapowiedziała nową serię kart graficznych do kopania kryptowalut. Modele znane jako CMP HX są między innymi pozbawione wyjść wideo, bo te nie są im potrzebne np. do wydobywania Ethereum. Jednak do tej pory nie znaliśmy ich dokładnych cen aż do oficjalnie zapowiedzi Gigabyte'a. Firma właśnie zaprezentowała model CMP 30HX, którego cena jest absurdalnie wysoka.

Gigabyte CMP 30HX - cena

Karta oparta jest na układzie TU116-100 z 1408 jednostkami CUDA o taktowaniu 1530 MHz, które w Boost rośnie do 1785 MHz. Oprócz tego model ten ma 6 GB pamięci VRAM GDDR6 14 Gb/s na 192-bitowej magistrali. Według NVIDII przekłada się na to na wydajność 26 MH/s. Do zasilania wymagana jest pojedyncza, 8-pinowa wtyczka PCIe. Poza tym producent deklaruje konieczność używania zasilacza o mocy 450 W.

Karta pojawiła się już w niektórych sklepach i ceny raczej nie zachęcają do zakupu. Za model ten trzeba zapłacić około 720 dolarów, czyli około 2750 zł. Wydajność około 26 MH/s plasuje ten model na poziomie Radeonów RX 570 lub RX 580. Po podwyżkach kosztują one mniej więcej tyle samo, ale w przyszłości będzie je zdecydowanie łatwiej odsprzedać na rynku wtórnym. Dlatego nie przewiduję, aby seria CMP HX cieszyła się szczególnym zainteresowaniem ze strony górników. Obym się mylił...

