AMD RDNA 3 - nowe grafiki nawet trzy razy szybsze od Radeonów RX 6000

Architektura AMD RDNA 3 prawdopodobnie przyniesie ogromnym skok wydajności w nowych kartach graficznych. Mowa nawet o 3-krotniej poprawie mocy obliczeniowej.

Najnowsze karty graficzne w ofercie AMD to Radeony RX 6000, które wykorzystują architekturę RDNA 2. W licznych testach wypadały one bardzo dobrze, co pokazało, że Czerwoni są w stanie realnie konkurować z NVIDIĄ w segmencie dedykowanych GPU. Przy okazji kolejnej generacji walka może być jeszcze bardziej zażarta, a być może szala przechyli się nawet w kierunku AMD, bowiem architektura RDNA 3 ma przynieść ogromny skok wydajności. Flagowy układ Navi 31 ma być nawet 3 razy szybszy od Navi 21.

AMD RDNA 3 - duży skok wydajności?

Na razie wszystkie informacje na temat przyszłej architektury kart graficznych AMD to jedynie plotki, ale w tych zazwyczaj jest przynajmniej ziarno prawdy, więc warto o nich wspomnieć. Z najnowszych wynika, że układy graficzne Navi 3x, a przynajmniej najmocniejsze z nich, będą wykorzystywać chipletową budowę. Dla przykładu flagowy Navi 31 ma składać się z dwóch chipletów, z czego każdy zaoferuje 80 jednostek obliczeniowych i 5120 procesorów strumieniowych. To w sumie daje 10240 jednostek strumieniowych i to w nowej litografii 5 nm. Produkcją tradycyjnie zajmie się TSMC.

2.5x is too little.

Take a guess :p — Yuko Yoshida (@KittyYYuko) May 2, 2021

Znany w świecie hardware'u informator - Yuko Yoshida - twierdzi na Twitterze, że RDNA 3 przyniesie więcej niż 2,5-krotny wzrost wydajności, czym sugeruje, że może być mowa o 3-krotnej poprawie mocy obliczeniowej w porównaniu do Navi 21. Tak duży przeskok wydaje się niewiarygodny, ale nie jest niemożliwy. Pomimo tego do tego typu informacji podchodziłbym z dużym dystansem. Na pewno nowe karty będą szybsze od obecnych, ale czy aż o tyle? To się dopiero okaże.

