Intel Xe DG2 - poznaliśmy dokładną specyfikację dedykowanych kart graficznych

Właśnie poznaliśmy dokładną specyfikację dedykowanych kart graficznych Intela z architekturą Xe-HPG. Niebieski producent szykuje aż 5 wariantów GPU.

Do sieci wyciekła dokładna specyfikacja nadchodzących wielkimi krokami dedykowanych kart graficznych Intela z serii Xe DG2. Jeśli są one prawdziwe, a prawdopodobnie są, to Niebiescy przyszykowali 5 wariantów GPU, z czego najmocniejszy ma oferować wydajność między RTX 3070, a RTX 3080.

Intel Xe DG2 - specyfikacja dedykowanych kart graficznych

Najmocniejsza karta Intel Xe DG2 wyposażona będzie w 512 jednostek wykonawczych, co przekłada się na 4096 jednostek obliczeniowych, a taktowanie rdzenia ma dobijać do 1800 MHz. Poza tym zaoferuje 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali. Wydajność, jak już wspominałem, ma plasować kartę gdzieś pomiędzy RTX 3070 oraz RTX 3080, ale lepiej pozostać ostrożnym i poczekać na pierwsze testy. Kolejne modele zaoferują kolejno 384, 256, 196 oraz 128 jednostek wykonawczych i odpowiednio 12, 8, 4 i 4 GB pamięci GDDR6. Pełna specyfikacja prezentuje się następująco:

Dokładna data premiery nowych kart graficznych Intel Xe DG2 nie jest jeszcze znana. Producent na razie milczy w tej sprawie, chociaż jeden z jego pracowników stwierdził ostatnio na Twitterze, że GPU są już za rogiem. To zapowiada szybką premierę. Ceny kart graficznych również nie są znane. Jeśli plotki się potwierdzą i najmocniejsza karta rzeczywiście będzie w stanie rywalizować z RTX-em 3070, to Intel powinien udanie wystartować na rynku dedykowanych GPU. To z kolei dobra informacja dla nas, czyli konsumentów.

Źródło tekstu: Igor's Lab