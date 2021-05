Producenci czekają nawet 52 tygodnie na niektóre układy. Sytuacja jest tragiczna

Sytuacja na rynku półprzewodników jest coraz gorsza. Na wiele kluczowych układów producenci muszą czekać jeszcze więcej tygodni.

Od wielu tygodni sytuacja na rynku półprzewodników jest wręcz tragiczna. Produkcja nie nadąża za popytem, przez co producenci przez wiele tygodni muszą czekać na zamówione układy. Niestety, w tym temacie nie ma na ten moment żadnych, dobrych informacji. Sytuacja jest tak naprawdę coraz gorsza, przez co wydłużają się czasy oczekiwania na poszczególne komponenty.

Zobacz: Ceny kart graficzny są dzisiaj nawet kilkukrotnie wyższe od sugerowanych

Coraz dłuższy czas oczekiwania na chipy

Zanim rozpoczęła się pandemia, średni czas oczekiwania na zamówione układy wynosił 12 tygodni. W marcu tego roku było to 16 tygodni, a z kolei w kwietniu już 17 tygodni. Mogłoby się wydawać, że różnica jest niewielka, ale w praktyce przekłada się na ogromne straty dla producentów. Firmy motoryzacyjne już zapowiedziały, że spodziewają się aż 110 mld dolarów start z powodów niedoboru części potrzebnych do produkcji samochodów.

Sytuację pogarsza fakt, że wielu producentów zdecydowało się z tego powodu na tzw. hoarding, który polega na zamawianiu część i trzymaniu ich na gorsze czasy, nawet jeśli w tym momencie nie są one aż tak potrzebne. W przyszłości, gdy sytuacja będzie mogła się poprawić, to popyt spadnie za bardzo, bo niektóre firmy już będą miały część potrzebnych elementów. Na dodatek na Tajwanie zaczyna się sezon monsunowy, który dodatkowo może spowolnić produkcję w wielu kluczowych fabrykach.

Poza tym wspominane wcześniej 17 tygodni to średni czas oczekiwania na układy. W praktyce, w skrajnych przypadkach, na niektóre komponenty trzeba czekać nawet 52 tygodnie. Co gorsze, w większości przypadków dotyczy to małych i tanich podzespołów, a nie kluczowych komponentów. Pomimo tego i tak blokuje to produkcję wielu urządzeń i nie ma jak tego obejść.

Zobacz: TSMC: Europa przegrała - nowa fabryka powstanie w USA

Zobacz: Awaria prądu w fabrykach TSMC. Co z produkcją?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: ExtremeTech