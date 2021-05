AMD AM5 - nowy socket przyniesie ogromne zmiany w procesorach Ryzen 6000

Przy okazji premiery procesorów Ryzen 6000 AMD zaprezentuje też nowy socket AM5. Ten przyniesie ogromne zmiany, które upodobnią CPU Czerwonych do konstrukcji konkurencyjnego Intela.

Powoli nastaje kres socketu AM4. Ten dokona żywota przy okazji premiery procesorów Ryzen 6000, co przy okazji oznacza wprowadzenie zupełnie nowej podstawki AMD AM5. Według plotek przyniesie ona ogromne zmiany dla nowych układów Czerwonych, które w ten sposób bardziej upodobnią się do modeli oferowanych przez Intela.

AMD AM5 - nowa podstawka procesorów

Przede wszystkim socket AMD AM5 ma być podstawką typu LGA. Oznacza to, że piny będą umieszczone nie na procesorze, jak do tej pory, a na płycie głównej. Identycznie jest u Intela. Czemu AMD zdecydowało się na taki krok? Chociażby dlatego, że przy identycznych rozmiarach 40 × 40 mm Czerwoni będą mogli wprowadzić więcej pinów. AMD prawdopodobnie będzie socketem LGA 1718. Dla porównania w AM4 ma tylko 1331 pinów. Dodatkowe mogą być wykorzystane na wiele sposobów, np. do obsługi dodatkowych portów, funkcji czy po prostu dostarczenia większej ilości energii.

AM5 😏

- LGA-1718

- Dual-channel DDR5

- PCI-e 4.0

- 600 series chipset — ExecutableFix (@ExecuFix) May 22, 2021

Poza tym podstawka AMD AM5 wprowadzi obsługę nowych chipsetów z serii 600 oraz dwukanałowych pamięci DDR5. Dziwić może natomiast fakt pozostania przy interfejsie PCI-Express 4.0, gdzie Intel zamierza przy okazji procesorów Alder Lake-S obsługiwać już PCI-Express 5.0. W praktyce nie powinno mieć to aż tak dużego znaczenia, bowiem PCIe 4.0 wciąż jest nie do końca wykorzystane.

