Sony znika z Europy? W tym kraju nie kupisz nowej Xperii

Xperia 1 VII? Nie dla Finlandii

Tegoroczny flagowiec firmy Sony, Xperia 1 VII , został zaprezentowany w maju i miał trafić do sprzedaży. W Finlandii nie trafił nigdzie. Nie ma go w ofertach operatorów, sklepów ani na oficjalnej stronie producenta. Także poprzednie modele z serii Xperia zniknęły z lokalnych kanałów sprzedaży.

Sony oficjalnie potwierdziło, że nie zamierza wprowadzać nowej Xperii do sprzedaży w tym kraju . Urządzenie można kupić przez sklep Sony lub na Amazonie , ale tylko w wybranych krajach Europy . Finlandia do nich nie należy.

Xperia 1 VII nie jest dostępna do zakupu bezpośrednio od Sony w Finlandii. Jednak nieustannie oceniamy opłacalność rynków oraz zapotrzebowanie klientów. Obecnie koncentrujemy się na kanałach sprzedaży online, aby zapewnić naszym klientom bardziej płynny proces zakupowy. W tej chwili smartfon Xperia 1 VII można kupić bezpośrednio w oficjalnym sklepie internetowym Sony oraz przez Amazon na wybranych rynkach europejskich. Sony nadal zobowiązuje się do realizowania wszystkich standardowych zobowiązań serwisowych i aktualizacyjnych wobec obecnych klientów.

Problemy techniczne i niepewna przyszłość

Sony zapewnia, że nadal będzie wspierać dotychczasowych użytkowników, ale unika jasnych deklaracji co do przyszłości swojej linii smartfonów. Wiele wskazuje na to, że producent rezygnuje z rynku, który od dawna nie przynosił mu zysków.