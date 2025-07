Galaxy S26 Ultra z ważnym ulepszeniem. Wpłynie na komfort użytkowników

Jaśniej, oszczędniej, lepiej

Według najnowszych doniesień, Samsung Galaxy S26 Ultra może dostać wyświetlacz oparty na technologii CoE OLED (Color filter on encapsulation). To nowy sposób budowania paneli OLED, w którym filtr kolorów umieszczany jest bezpośrednio na warstwie emitującej światło. Efekt? Więcej światła dociera do powierzchni ekranu, co oznacza większą jasność i mniejsze zużycie energii.