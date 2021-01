Samsung: Nowy procesor przetestowany - wydajność wyższa niż u Apple

W bazie GFXBench pojawił się wpis dotyczący nadchodzącego procesora mobilnego Samsunga z układem graficznym AMD.

Wiele wskazuje na to, że nowy układ będzie następcą Exynosa 2100, znanego z tegorocznych Samsungów Galaxy S21. Główną nowością ma być zastosowanie układu graficznego AMD w miejsce dotychczas stosowanych rozwiązań ARM Mali.

Wpisy w bazie GFXBench sugerują, że zmiana dostawcy GPU przyniosła bardzo wymierne korzyści. Wyniki w poszczególnych testach dostępnych w ramach popularnego benchmarku prezentują się następująco (tryb offscreen):

Manhattan 3.1 - 181,8 FPS

Aztec Ruins (normal) - 138,25 FPS

Aztec Ruins (high) - 58 FPS

Warto zauważyć, że są to wyniki znacznie wyższe niż te uzyskane przez zastosowany w iPhone'ach 12 chipset Apple A14 Bionic i to w niektórych przypadkach nawet o ok. 90 procent.

Jak widać nowy SoC Samsunga przyniesie wyraźny skok w kwestii wydajności graficznej. Oczywiście przy założeniu, że wpis w bazie GFXBench jest autentyczny, jednak na tym etapie wydaje się to całkiem prawdopodobne.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: SamMobile