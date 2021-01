Samsung Exynos 2100 już oficjalnie. Mocny konkurent Snapdragona 888

Po wielu dniach przecieków i zapowiedzi Samsung zaprezentował swój najnowszy chipset mobilny przeznaczony dla tegorocznych flagowych smartfonów – Exynos 2100. Jest to zarazem koreańska odpowiedź na Snapdragona 888.

Exynos 2100 to układ SoC wykonany w procesie technologicznym 5 nm EUV. Główny, najbardziej wydajny rdzeń CPU to Cortex-X1 o taktowaniu do 2,9 GHz, trzy kolejne mocne rdzenie bazują na technologii Cortex-A78, a cztery energooszczędne – Cortex-A55. Producent zachwala, że to połączenie zapewnia wydajność o 30% większą niż rdzenie w układzie Exynos 990. Podobny schemat CPU wykorzystał Qualcomm w swoim Snapdragonie 888, jednak Samsung wybrał inny GPU – Mali-G78. Tu z kolei przyrost mocy w porównaniu do poprzedniej generacji wynosi aż 40%.

Zobacz: Qualcomm pokazał SoC Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G

Już samo przejście z litografii poprzedniej generacji 7 nm do 5 nm ma zapewnić o 10% większą wydajność oraz o 20% niższe zużycie energii. Nowy SoC Samsunga w lepszy sposób ma również wykorzystywać pamięć podręczną i zarządzać procesami.

Zobacz: Debiutuje układ Samsung Exynos 1080

Niezbędnym w dzisiejszych czasach elementem jest wbudowany modem 5G, który w Exynosie 2100 obsługuje zarówno sieci w zakresach poniżej 6 GHz, jak i fale milimetrowe. W tych pierwszych smartfon będzie w stanie osiągnąć prędkość do 5,1 Gbps, a w mmWave – nawet 7,35 Gbps.

Exynos 2100 został również wyposażony w nową trójrdzeniową jednostkę sztucznej inteligencji NPU, która może realizować do 26 bilionów operacji na sekundę (TOPS) przy ponad dwukrotnie większej wydajności energetycznej w porównaniu z poprzednią generacją.

By zapewnić odpowiedni czas pracy, producent zastosował w Exynosie 2100 zaawansowane rozwiązanie AMIGO, która ma wydłużać żywotność baterii poprzez optymalizację zużycia energii przez CPU, GPU oraz inne procesory wchodzące w skład chipsetu.

Zobacz: Galaxy S21 - Exynos 2100 da 35% życia więcej baterii

Exynos 2100 SoC obsługuje pamięć RAM w standardzie LPDDR5 oraz pamięć wewnętrzną UFS 3.1 i UFS 2.1. Układ przygotowany jest też do współpracy z aparatami o rozdzielczości do 200 Mpix. Może obsługiwać do sześciu matryc aparatów, w tym cztery z nich w tym samym czasie.

Pierwszymi smartfonami z układem Exynos 2100 będzie najprawdopodobniej seria Samsung Galaxy S21.

Zobacz: Samsung już za 2 dni pokaże nowe flagowce z serii Galaxy S21. Co o nich wiemy?

Zobacz: Samsung Galaxy S21 dostanie Snapdragona 888, ale do nas przyjedzie Exynos 2100

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: fonearena