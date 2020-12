Galaxy S21 - Exynos 2100 da 35% życia więcej baterii

Choć procesory Exynos nie cieszą się dużą popularnością, być może zmieni to premiera Galaxy S21. Do sieci wyciekła informacja, że oprzy nowym procesorze z rodziny bateria będzie znacznie bardziej wydajna od modeli S20.

Wraz z premierą flagowców Galaxy S21 Samsung zaprezentuje procesor Exynos 2100. Ma on mieć wydajność dwukrotnie większą od poprzednika, a najnowsze przecieki mówią, że bateria będzie cechować się żywotnością o 30-35% większą niż modele działające z Exynos 990. Jeśli chodzi o jej pojemność, nie ma jeszcze nic pewnego, ale ponieważ zostaną zaprezentowane modele Galaxy S21, Galaxy S21 Plus oraz Galaxy S21 Ultra, być może będziemy mieli do czynienia z trzema różnymi wariantami pojemnościowymi.

A sprawca jednego z przecieków na ten temat - użytkownik Twittera o pseudonimie Anthony - twierdzi, że Galaxy S21 z procesorem Snapdragon 888 będzie mieć taką samą wydajność baterii, jak S20 ze Snapdragonem 865 i 865 Plus. Jeśli potwierdzą się informacje o wydajności Exynosa 2100, użytkownicy Samsungów z Exynosem w końcu dostaną szansę na dorównanie używającym Snapdragonów. Jednak czy tak się stanie - przekonamy się dopiero po oficjalnej premierze telefonów.

Źródło zdjęć: WCCF Tech

Źródło tekstu: WCCF Tech