Exynos 1080 szybszy niż Snapdragon 865+ w teście wielu rdzeni

Autorski procesor firmy Samsung nie cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników, preferujących Snapdragony. Czy nowy model to zmieni? Testy pokazują, że może być lepszy od rywala.

Ogłoszenie przez Samsunga procesora Exynos 1080 było dość zaskakujące - wszyscy sądzili, że skupia się na "flagowym" procesorze 2100, który pojawi się wraz z serią Galaxy S21. Exynos 1080 przeznaczony jest dla średniaków i pojawi w kilku urządzeniach marki Vivo. Drugie zaskoczenie to porównanie wyników testu Geekbench z rezultatami, jakie osiągnął Snapdragon 865+. Pod względem wydajności przy wielu rdzeniach procesor Samsunga jest lepszy od procesora Qualcomm. Daje to cień nadziei, że Exynosy okażą się dla nich godnymi rywalami.

A jakie konkretnie wyniki osiągnął Exynos 1080 i gdzie? Przetestowany został w Vivo X60 (nazwa kodowa: V2047A), a jak wspomniałem wcześniej - wykorzystano do tego Geekbench 5. Rezultat - 1080 w teście jednego rdzenia oraz 3244 w teście wielu rdzeni. O ile w tym pierwszym aspekcie Snapdragon 865+ wypada lepiej, o tyle przy wielu rdzeniach miał 2916 punktów.

Zobacz: Exynos 2100 - może zobaczymy go już za kilka dni

A co wiemy o procesorze Exynos 1800? Jest on wykonany w procesie 5 nm i ma jeden rdzeń Cortex A-78 taktowany na 2,8 GHz, trzy rdzenie Cortex-A78 taktowane na 2,6 GHz oraz cztery rdzenie Cortex-A55 2 GHz. Wbudowano w niego dziesięciordzeniowy układ graficzny ARM Mali-G78 GPU. Exynos 1080 wspiera pamięci RAM LPDDR4X oraz LPDDR5, UFS 3.1, a także konfigurację aparatu do 200 MP. Umożliwia również odświeżanie ekranu do 144 Hz.Wbudowany NPU daje mu szybszą obsługę SI i usprawnia zadania związane z uczeniem maszynowym. Istotna rzecz to także modem 5G, wspierający mmWave 5G oraz sub-6GHz.

Zobacz: Samsung Galaxy S21 z Exynosem 2100 ma być lepszy niż ze Snapdragonem 875

