Samsung Galaxy S21 z Exynosem 2100 ma być lepszy niż ze Snapdragonem 875

Samsung w tym roku ma nadzieję, że jego flagowy Exynos 2100 wreszcie odbierze palmę pierwszeństwa Snapdragonom. Dotychczasowe przecieki zdają się potwierdzać taka wizję przyszłości.

Pojawiła się ostatnio specyfikacja serii Samsung Galaxy S21, teraz natomiast przedstawiciel nadchodzącej linii smartfonów Samsunga przeszedł test w bazie benchmarków Geekbench. Samsung Galaxy S21 osiągnął tam 1120 punktów w teście jednego rdzenia i 3319 punktów w teście wielu rdzeni. Do testów podszedł model z układem Snapdragon 875. Samsung jest jednak przekonany, że model z nadchodzącym Exynosem 2100 osiągnie wynik o wiele lepszy. Taki, który otrze się o 4 tysiące punktów w teście wielu rdzeni.

Jak do tego ma dojść? Exynos 2100 ma co prawda taką samą architekturę co konkurencyjny Snapdragon, ale wszystko jest tam odpowiednio podkręcone. Główny rdzeń X1 u Samsunga będzie miał taktowanie 2,91 GHz, a w przypadku Snapdragona - 2,84 GHz. W przypadku trzech rdzeni Cortex-A78 różnica będzie wyższa - 2,81 GHz do 2,42 GHz. Cztery rdzenie Cortex-A55 w Exynosie będą miały natomiast taktowanie 2,21 GHz, kiedy w Snapdragonie będzie to 1,8 GHz. Samsung Galaxy S21 będzie miał też potrójny aparat główny 12 Mpix + 12 Mpix + 64 Mpix i przekątną ekranu 6,2 cala.

Źródło tekstu: gsmarena, voice