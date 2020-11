Wycieka specyfikacja Samsungów Galaxy S21

Tradycją jest to, że specyfikacja flagowców Samsunga wycieka na miesiące przed premierą. Samsung Galaxy S21 udowodnił, że Samsung to bardzo konserwatywna firma dbająca o tradycje.

Niektórzy producenci sprzętu zazdrośnie strzegą tajemnicy swoich produktów i aż do ostatniego dnia nie jesteśmy pewni niektórych rzeczy. Są jednak tacy, którzy albo nie chcą, albo zwyczajnie nie zważają na takie rzeczy. Specyfikacja serii Samsung Galaxy S zwykle jest znana na długo przed rynkowym debiutem serii. Tak też jest tym razem w przypadku Samsunga Galaxy S21. Do tej pory wiedzieliśmy na przykład, że najpewniej Samsung pokaże swoje nowe flagowce o wiele wcześniej niż zwykle - już na początku roku.

A co dokładnie zobaczymy? Wszystkie modele (zarówno zwykły S21, S21+ oraz S21 Ultra) będą miały Snapdragona 875 lub Exynosa 2100. Jak zwykle będzie to zależało od regionu świata. Pierwsze dwa urządzenia będą miały potrójne aparaty główne 12 Mpix + 12 Mpix + 64 Mpix. Ostatni smartfon będzie się różnił. Tutaj klient będzie miał do dyspozycji 108 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix + 10 Mpix. Oczywiście każdy model będzie miał też inną wielkość wyświetlacza. Klasyczny model będzie miał ekran o przekątnej 6,2 cala, S21+ będzie miał 6,4 cala, z kolei S21 Ultra będzie mieć 6,7 cala. Najwięcej wersji kolorystycznych będzie mieć S21 (różowy, fioletowy, szary, biały), Model z plusem będzie mieć wersję srebrną, czarną i fioletową, z kolei S21 Ultra: srebrną i czarną.

Zobacz: Samsung Galaxy S21 Ultra z rysikiem S Pen? To możliwe

Zobacz: Premiera Galaxy S21 będzie wcześniej. Samsung nie zaprzecza

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: voice.com