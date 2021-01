Samsung już za 2 dni pokaże nowe flagowce z serii Galaxy S21. Co o nich wiemy?

W tym roku wcześniej niż zwykle, bo już 14 stycznia, zobaczymy prezentację najnowszych flagowych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S21. Poniżej zebraliśmy najnowsze informacje na ich temat, które będziemy mogli skonfrontować z rzeczywistością już za 2 dni.

Wygląd zewnętrzny

Zacznijmy od tego, co z wierzchu. Seria Galaxy S21 ma obejmować trzy urządzenia, podobnie jak to miało miejsce w przypadku ubiegłorocznej rodziny Galaxy S20. Z przodu będą one w zasadzie bardzo do siebie zbliżone, z jednym "ale". Z opublikowanych renderów wynika, że modele Galaxy S21 i Galaxy S21+ będą miały płaskie ekrany, a zaokrąglone boki otrzyma jedynie wyświetlacz w Galaxy S21 Ultra. Różnice będą też oczywiście rozmiary ekranów, natomiast wspólnym elementem ma być otwór w górnej części, mieszczący obiektyw przedniego aparatu fotograficznego.

Wyświetlacze w S21 i S21+ mają mieć przekątne 6,2" i 6,7", rozdzielczość FullHD+ oraz częstotliwość odświeżania obrazu do 120 Hz. W modelu S21 Ultra znajdzie się jeszcze większy, bo 6,8-calowy panel o rozdzielczości QuadHD+. Najnowsze doniesienia sugerują, że Samsungowi udało się w końcu zastosować odświeżanie 120 Hz przy pełnej rozdzielczości (do tej pory 120 Hz było tylko w FullHD+).

Pod powierzchnią wyświetlacza znajdzie się czytnik linii papilarnych. Mamy nadzieję, że będzie to zaprezentowany właśnie Qualcomm 3D Sonic Sensor Generation 2.

Dużą nowością ma być obsługa rysika S Pen przez ekran w Galaxy S21 Ultra. Nie będzie on jednak stanowił integralnej części zestawu (jak w serii Galaxy Note), lecz będzie go trzeba kupić osobno (podobno za około 40 euro, czyli 180 zł). Będzie można też kupić etui na Galaxy S21 Ultra z miejscem na rysik.

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Nowy wygląd zyskał tylny panel nadchodzących smartfonów, a przede wszystkim "wyspa" fotograficzna z trzema (S21 i S21+) oraz czterema (S21 Ultra) obiektywami.

Aparaty fotograficzne

Pod względem fotograficznym otrzymamy dwa różne zestawy aparatów. Samsungi Galaxy S21 oraz Galaxy S21+ otrzymają przednie aparaty o rozdzielczości 10 Mpix (f/2.0) oraz po trzy aparaty z tyłu: 12 Mpix f/1.8 + 12 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny) + 64 Mpix f/2.0 (teleobiektyw).

Lepiej wyposażony będzie Galaxy S21 Ultra. Przedni aparat będzie miał rozdzielczość 40 Mpix, natomiast z tyłu znajdziemy cztery aparaty w konfiguracji: 108 Mpix f/1.8 + 12 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny) + 10 Mpix f/4.9 (teleobiektyw peryskopowy) + 10 Mpix f/2.4 (teleobiektyw). Zestaw ten będzie uzupełniony o laserowy autofocus.

Procesor, pamięć, bateria

Smartfony z serii Galaxy S21 ponownie trafią na rynek w dwóch wersjach różniących się zastosowanym chipsetem. Klienci w USA i Korei Południowej otrzymają Snapdragona 888, natomiast pozostali, w tym również Polacy, będą musieli się zadowolić Exynosem 2100, którego prezentacja ma się odbyć już dzisiaj (12 stycznia). Układ ten ma być tym razem lepszy od Snapdragona, co potwierdzają opublikowane dotąd wyniki z aplikacji Geekbench.

Chipset ma współpracować z 8 GB RAM-u w S21/S21+ i 12 lub 16 GB RAM-u w S21 Ultra. Do przechowywania danych mamy otrzymać 128 lub 256 GB pamięci masowej, a w przypadku S21 Ultra także 512 GB. Co istotne, tylko ten ostatni ma mieć slot na karty pamięci microSD.

Smartfony będą zasilane akumulatorami o pojemności odpowiednio 4000 mAh, 4800 mAh i 5000 mAh. Baterie obsłużą szybkie ładowanie, zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe. Korzystać będzie można również z bezprzewodowego ładowania zwrotnego. W zestawach sprzedażowych ma zabraknąć słuchawek i ładowarek, czyli będzie jak w przypadku najnowszych iPhone'ów. Całość powinna pracować pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem One UI 3.1.

Dostępność i cena

Seria Galaxy S21 zostanie zaprezentowana w najbliższy czwartek, 14 stycznia 2021 roku. Transmitowana online konferencja rozpocznie się o godzinie 16:00 polskiego czasu. Tuż po prezentacji ma ruszyć przedsprzedaż nowych smartfonów. W niej do Galaxy S21 Ultra mają być podobno dodawane najnowsze słuchawki Galaxy Buds Pro. Regularna sprzedaż ma ruszyć 29 stycznia.

Według dotychczas opublikowanych informacji, ceny flagowców Samsunga mają wyglądać następująco:

Galaxy S21 128 GB - 849 euro (3848 zł),

(3848 zł), Galaxy S21 256 GB - 899 euro (4075 zł),

(4075 zł), Galaxy S21+ 128 GB - 1049 euro (4755 zł),

(4755 zł), Galaxy S21+ 256 GB - 1099 euro (4981 zł),

(4981 zł), Galaxy S21 Ultra 128 GB - 1349 euro (6114 zł),

(6114 zł), Galaxy S21 Ultra 256 GB - 1399 euro (6341 zł),

(6341 zł), Galaxy S21 Ultra 512 GB - 1529 euro (6930 zł).

