MediaTek pokaże nowe układy 20 stycznia

MediaTek długo był kopciuszkiem w porównaniu do konkurencyjnego Qualcommu. Wszystko zmieniło się jednak wraz z nadejściem serii Dimensity. Ta seria budżetowych układów 5G była też naprawdę wydajna. Nic dziwnego, że tajwański producent doczekał się wielu pochwał w branży. Poklepanie po plecach to jedno, ale prawdziwym dowodem sukcesu MediaTeka był fakt, że stał się największym producentem układów mobilnych na świecie. To oczywiście przede wszystkim zasługa bardzo dobrej sprzedaży w niższym i średnim segmencie. W przypadku budżetowców MediaTek stał się wręcz oczywistym wyborem.

Już 20 stycznia firma z Republiki Chińskiej zaprezentuje swoje nowe układy. Możemy się spodziewać, że pojawi się nowy najlepszy procesor Tajwańczyków. Będzie to MT6893 wykonany w procesie 6 nm. Głównym rdzeniem układu będzie podkręcony V o taktowaniu zegarem 3 GHz. Według dotychczasowych doniesień nie zabraknie też Mali-G77, LPDDR5 RAM i wsparcia dla pamięci UFS 3.1. Nie będzie to jednak jedyny debiutujący produkt. Pojawią się też najprawdopodobniej nowe budżetowe propozycje z serii Dimensity 700 i 800.

