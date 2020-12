MediaTek wyprzedza Qualcomm i zostaje liderem sprzedaży procesorów mobilnych

Chociaż o MediaTek piszemy znacznie rzadziej, niż o Qualcomm, to właśnie ta pierwsza firma okazałą się liderem w sprzedaży procesorów mobilnych w trzecim kwartale 2020 roku. Ile smartfonów z procesorami MediaTek sprzedano?

Podane przez niezależną firmę badawczą Counterpoint dane pokazują, że procesory MediaTek znalazły się w ponad 100 milionach smartfonów. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku to skok o 5%. Producent zawdzięcza sukces przede wszystkim rosnącej sprzedaży średniaków w Chinach i Indiach. Obecnie jego udział w globalnym, rynku procesorów mobilnych to 31% i wyprzedza o dwa punkty procentowe Qualcomm. Przyczynił się do tego także zakaz sprzedaży produktów Huawei w USA - na jego miejsce wskoczyło Xiaomi, którego smartfony sprzedawały się trzykrotnie lepiej, niż w okresie normalnej rywalizacji.

Qualcomm jest natomiast liderem w dostarczaniu procesorów 5G w trzecim kwartale 2020 roku. Jego procesory napędzają 39% istniejących smartfonów 5G na świecie. Zapotrzebowanie na nie wzrosło - w porównaniu z poprzednimi kwartałami - aż dwukrotnie. Sytuacja nie zmieni się jeszcze przez dłuższy czas i Qualcomm pozostanie liderem sektora 5G w 2021 roku.

Źródło zdjęć: MediaTek, Counterpoint

Źródło tekstu: TechSpot