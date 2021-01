Samsung Galaxy S21 nie tylko bez ładowarki, ale i bez kart pamięci?

Wygląda na to, że Samsung pójdzie śladami Apple'a w kolejnej kwestii. Tym razem chodzi o karty pamięci.

Już niedługo zadebiutuje kolejna odsłona serii Samsung Galaxy S. Nie zaskakuje zatem, że właściwie każdego dnia pojawiają się nowe informacje na temat smartfonów Samsung Galaxy S21. Ostatnio okazało się, że najprawdopodobniej Samsung już nie będzie dodawał ładowarek do zestawu. Teraz odezwali się kolejni twitterowi specjaliści od przecieków. Roland Quandt doprecyzował, że niektóre rynki mogą jednak dostać ładowarki. Niestety nie wszystkie spotka to szczęście. Dziennikarz dodał, że niestety, ale najpewniej zabraknie miejsca na kartę pamięci. To kolejne miejsce, w którym koreański producent podąży śladami Apple'a.

W podobnym tonie wypowiada się leakster Tron, który informuje, że także tutaj Samsung zróżnicuje swoją ofertę. Z kart pamięci dalej będą mogli korzystać Azjaci. Europa dostanie modele z dwoma miejscami na karty SIM, kraje azjatyckie otrzymają miejsce na jedną kartę SIM i na kartę pamięci, natomiast model na rynek amerykański będzie miał tylko miejsce na jedną kartę SIM. Pozostaje nam tylko współczuć klientom zza Atlantyku.

Zobacz: Samsung Galaxy S21 też bez ładowarki?

Zobacz: Samsung prezentuje funkcję HDR10+ Adaptive. Nie musisz kryć się w mroku...

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mysmartprice

Źródło tekstu: twitter (fronttron i roland quandt)