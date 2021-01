Samsung Galaxy S21 - infografika zdradza specyfikację aparatów

Do premiery rodziny Samsung Galaxy S21 został nieco ponad tydzień, dzięki czemu nowe urządzenia z dnia na dzień odsłaniają przed nami kolejne karty. Tym razem do sieci trafiły infografiki prezentujące zastosowane w nich aparaty fotograficzne.

Infografiki opublikował Evan Blass, w związku z czym można zakładać, że są one autentyczne. Napisy sugerują z kolei, że źródłem przecieku jest włoski oddział firmy Samsung.

Co na nich znajdziemy? Zdjęcia urządzeń z dokładnymi opisami poszczególnych aparatów. Nie są to informacje zupełnie nowe, gdyż pojawiły się już - i to w bardziej szczegółowym wydaniu - we wcześniejszych przeciekach, Oficjalne grafiki stanowią w związku z tym raczej potwierdzenie dotychczasowych plotek.

Jak widać na grafice, Samsung Galaxy S21 i S21 Plus będą posiadały z tyłu po trzy aparaty: standardową jednostkę szerokokątną o rozdzielczości 12 MP i f/1.8, moduł ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 MP i f/2.2 oraz tele z matrycą 64 MP i f/2.0. Aparat do selfie ma to z kolei jednostka 10 MP z f/2.2.

W przypadku Samsunga Galaxy S21 Ultra opisany zestaw trochę się zmienia. W zasadzie jedynymi wspólnymi elementami pozostaje aparat ultraszerokokątny oraz pojedyncza dioda doświetlająca. Oprócz tego dostajemy jednak główny aparat o rozdzielczości 108 MP i f/1.8 oraz dwa moduły tele. Obydwa mają rozdzielczość 10 MP, ale różnią się przysłoną (f/2.4 i f/4.9) oraz - o czym wiemy z innych przecieków - ogniskową, która w przypadku ciemniejszego z nich ma odpowiadać 240 mm dla pełnej klatki. Dodatkowo grafika zwraca uwagę na laserowy moduł autofocus.

Warto przypomnieć, że premiera urządzeń z rodziny Samsung Galaxy S21 odbędzie się już 14 stycznia 2021 roku. Datę tę potwierdził sam producent, publikując wczoraj stosowne zaproszenia.

