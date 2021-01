Samsung Galaxy S21 - producent zaprasza na premierę

Firma Samsung opublikowała zaproszenie na nadchodzące wydarzenie Galaxy Unpacked, podczas którego zaprezentowana ma zostać rodzina Samsung Galaxy S21. Potwierdzono tym wcześniejsze spekulacje na temat daty premiery nowych urządzeń.

Z opublikowanego na stronie internetowej firmy Samsung zaproszenia dowiadujemy się, że nadchodzące wydarzenie Galaxy Unpacked odbędzie się 14 stycznia 2021 roku o godzinie 16:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Zaproszeniu towarzyszy grafika oraz kilkusekundowy teaser, w których przewija się motyw charakterystycznej wyspy aparatu, znanej z wycieków na temat nadchodzącego Samsunga Galaxy S21. Nie pozostawia to żadnych wątpliwości co do głównej gwiazdy zbliżającej się prezentacji.

Dla przypomnienia, Samsung Galaxy S21 to kolejna generacja flagowych smartfonów ze stajni Koreańczyków. Dzięki licznym przeciekom już dziś mamy na jej temat stosunkowo dużo informacji, dzięki czemu wiemy m.in. że będzie się ona składała z trzech urządzeń (wariant podstawowy, Plus i Ultra), ich obudowy mają być wykonane z tworzywa sztucznego, a w roli procesorów otrzymamy układy Exynos 2100 i Snapdragon 888 (w Europie najprawdopodobniej wyłącznie ten pierwszy). Największą niewiadomą pozostają ceny, choć dotychczasowe plotki sugerują, że ma być nieco taniej niż w przypadku modeli zeszłorocznych.

