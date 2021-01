Samsung też to zrobi: będzie komputer z Windowsem 10 i Exynosem

Samsung będzie kolejnym producentem, który zapakuje procesor Arm do komputera. Konkretnie szykuje sprzęt z Windowsem 10 i procesorem z rodziny Exynos.

Samsung pracuje nad czipem Exynos, który będzie pracował w komputerach z Windowsem 10 dla Arm. Nie sądzę, by kogoś ta wiadomość zaskoczyła. To samo robią konkurenci i wydaje się, że to dobry kierunek rozwoju komputerów osobistych. Z jednej strony Qualcomm pracuje z Microsoftem, czego owocem jest bardzo interesujący Surface Pro X i Snapdragon 8cx drugiej generacji. Z drugiej mamy Apple i jego procesor M1, który niejedną maszynę rozkłada na łopatki… nawet pod Windowsem.

Jaki będzie laptop z Exynosem?

To, że Samsung w końcu wsadzi Exynosa do PC było tylko kwestią czasu. Prawdziwe pytanie brzmi: czy zrobi to lepiej niż Qualcomm? Bo Apple'a raczej nie dogoni. Samsung ma wpływ tylko na hardware, podczas gdy Apple sam sobie robi i procesor, i system operacyjny.

Zdania są podzielone. Teoretycznie Samsung powinien sobie poradzić bardzo dobrze. W końcu ma lata doświadczenia w projektowaniu laptopów i chromebooków i jeszcze więcej w projektowaniu telefonów, gdzie jest naprawdę mało miejsca na upakowanie wszystkich potrzebnych komponentów.

Z drugiej strony słychać głosy, że Samsung nawet z Exynosami dla telefonów radzi sobie średnio. Zapowiedzi komputera z podobnym czipem budzą mieszane uczucia:

Computer with Exynos be like😂: pic.twitter.com/2MpRNuq2uO — Zoila (@Zoilw) January 17, 2021

Trzeba być dobrej myśli. Kto wie, może to właśnie jest sposób na poprawę wizerunku Exynosów? W świadomości konsumentów PC wciąż musi być mocniejszy niż smartfon, choć granica już się trochę zatarła. Jeśli Samsung pokaże, że jego 5-nanometrowa jednostka sprawdza się w desktopie, klienci mogą przychylniej patrzeć na Exynosy w telefonach.

Czas pokaże. Plotka głosi, że Samsung wyprodukuje także czipy specjalnie dla smartfonów Google Pixel, a takie umowy nie są zawierane bezpodstawnie.

