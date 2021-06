Qualcomm SM8450 - następca Snapdragona 888 już w rękach producentów

Qualcomm SM8450 to nowy procesor mobilny przeznaczony dla flagowych smartfonów. Pierwsze próbki układu trafiły już w ręce producentów.

Plotki o nowym procesorze mobilnym Qualcomma, ukrywającym się pod oznaczeniem SM8450, krążą po sieci już od jakiegoś czasu. Nowy układ ma być następcą modelu Snapdragon 888 i docelowo trafi do flagowych smartfonów, prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

Według informacji opublikowanych przez Digital Chat Station w serwisie Weibo, część chińskich producentów już teraz dysponuje próbkami nowego układu. Sugeruje to kilka rzeczy. Przede wszystkim, rzeczywiście jest szansa, że pierwsze urządzenia z nowym Snapdragonem trafią do sprzedaży jeszcze w tym roku. Po drugie, w najbliższych tygodniach do sieci powinno trafić znacznie więcej informacji na temat możliwości SM8450.

A skoro o tym mowa, według Digital Chat Station postęp względem poprzednika ma być "większy niż przed rokiem". Niestety nie dostaliśmy nic na potwierdzenie tak odważnej deklaracji, choć bynajmniej nie wydaje się ona bezpodstawna. Według wcześniejszych przecieków Qualcomm SM8450 ma być wyposażony w nowoczesne rdzenie bazujące na architekturze ARMv9, w tym wydajnego Cortex-X2. Jeśli te plotki się potwierdzą, rzeczywiście może nas czekać spory skok technologiczny.

Źródło zdjęć: Weibo, Qualcomm

Źródło tekstu: Weibo, GSMArena