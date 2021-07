Następny układ Qualcommu to jednak nie Snapdragon 895?

Pod koniec roku Qualcomm zaprezentuje swój nowy układ mobilny. Nie wiadomo jednak jak będzie się on nazywał. Najnowsze przecieki mówią o Snapdragonie 898.

W nocy informowaliśmy, że MediaTek szykuje atak na największa fortecę konkurentów z amerykańskiego Qualcommu - na flagowce. Pod koniec roku pojawią się zatem układy w technologii 4 nm MediaTeka i Qualcommu. Do tej pory myśleliśmy, że propozycja Qualcommu będzie nosić miano Snapdragona 895. Najnowsze twitterowe doniesienia leakstera o pseudonimie Ice Universe mówią jednak, że nazwa będzie nieco inna. Ma to być Qualcomm Snapdragon 898. Trzeba przyznać, że właśnie taka nazwa pasuje do ostatniego stylu nazewnictwa firmy. Obecnie mamy przecież Snadragona 888.

Jednocześnie specjalista od przecieków potwierdził, że w akcji zobaczymy działanie architektury Armv9. Sugeruje on też, że rdzenie Kryo 780 będą miały taktowanie zegarem 3,09 GHz.Przypomnijmy: Snapdragon 888 jest taktowany zegarem 2,84 Ghz, a w przypadku Snapdragona 888 Plus zobaczymy taktowanie 2,995 GHz. Nowe układy powinniśmy zobaczyć w grudniu, natomiast pierwsze telefony ze Snapdragonem 898 i nowym MediaTekiem będą na początku 2022.

Zobacz: Honor szykuje Magic 3 ze Snapdragonem 888 Plus

Zobacz: MediaTek pokaże układ 4 nm jeszcze w tym roku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: pixabay

Źródło tekstu: ice universe (twitter)