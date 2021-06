Honor szykuje Magic 3 ze Snapdragonem 888 Plus

Snapdragon 888 Plus dalej jeszcze jest świeżynką. Nie przeszkadza to jednak Honorowi, by obwieścić, że zrobi telefon z tym właśnie układem.

Honor wreszcie okrzepł w swojej nowej pozycji i ze swoimi nowymi właścicielami. Wreszcie tym samym chińska marka powróciła do normalnego tempa wydawania kolejnych urządzeń. Na szczęście jednak nadal jest to wolniejsze to, po niż to, do którego zdołali nas przyzwyczaić Xiaomi, Realme oraz Oppo. Honor pracuje nad całą serią Magic - Honor Magic 3, Honor Magic Flip oraz Honor Magic Fold. Na pewno pierwszy z nich będzie miał najnowszy i jednocześnie najwydajniejszy układ Qualcommu, jakim jest Snapdragon 888 Plus. Sam układ tak naprawdę ledwo co zadebiutował, a już Honor się pochwalił. Zrobił to zasiadający w kierownictwie firmy Fang Fei.

Honor musi jednak popracować nad powrotem na rynki poza Chinami. Dostęp do rynków Huaweia nie jest już bowiem dłużej możliwy. Nie zmienia to faktu, że Huawei dalej będzie wspierał aktualizacjami telefony Honora wydane jeszcze przed zmianą właściciela. Obie firmy dalej mają przyjazne relacje, a Honor nie wyklucza wydania smartfonów z HarmonyOS w przyszłości. Najpewniej byłyby one jednak dostępne tylko na rynku chińskim, usługi Google trafiłyby z kolei do pozostałych krajów.

