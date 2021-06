Honor rejestruje nazwy Honor Magic Flip i Honor Magic Fold

Niedawno informowaliśmy, że chiński Honor planuje wskrzeszenie serii Magic. Okazuje się, że będzie w niej o wiele więcej urządzeń niż przypuszczaliśmy.

Honor potrzebował sporo czasu na to, by wznowić normalne działanie od momentu zmiany właściciela. Wygląda na to, że regionalne władze Shenzhenu nie zamierzają dłużej czekać. Ostatnio widzieliśmy debiut urządzeń z serii Honor 50, potem doszły do nas informacje o modelu Honor Magic 3. Nowy telefon ma pojawić się już w sierpniu. Nie jest to jednak jedyny smartfon z serii Magic, jaki szykuje obecny Honor.

Okazuje się bowiem, że producent zastrzegł już w Chinach znaki towarowe smartfonów Honor Magic Fold i Honor Magic Flip. Wygląda na to, że Honor szykuje swoje własne składane smartfony. To też sygnał na to, że przyjęło się nazewnictwo Samsunga - Fold i Flip. Pierwsza z nich oznacza składany smartfon, który po rozłożeniu przypomina tablet, druga - działający niczym telefon z klapką. Nie wiemy jednak jeszcze nic na temat specyfikacji nadchodzących urządzeń, ani o ewentualnej dacie debiutu rynkowego. Najprawdopodobniej możemy się jednak spodziewać układów Qualcomm Snapdragon 888 oraz wyświetlaczy firm BOE i Visionox.

