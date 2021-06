Honor Magic 3 pojawi się w sierpniu

Dzisiaj przywitaliśmy serię Honor 50. Nie jest to jednak ostatnie słowo chińskiej marki. Już niedługo pojawi się Honor Magic 3.

Honor wreszcie wrócił na poważnie do świata smartfonów. Dzisiaj zobaczyliśmy nowe urządzenia chińskiej firmy z serii Honor 50. Jest to co prawda już całkiem nowy Honor - tym razem właścicielem nie jest Huawei, a władze regionalne Shenzhenu. Dalej jednak można zaobserwować pewne związki ze starym Honorem. Niektóre urządzenia otrzymają aktualizację do HarmonyOS, a sam Honor nie wyklucza, że wyda coś z systemem Huaweia. Poza tą niewątpliwą słabością do dawnego krewnego, widać tez kontynuację dawnych serii.

Okazuje się, że w sierpniu pojawi się Honor Magic 3. Tak mówi jeden z bardziej renomowanych specjalistów od przecieków ze strony chińskich producentów. Jego wpis na Twitterze zawiera grafikę promocyjną Honora Magic 2 z 2018 i informację, że Honor Magic 3 pojawi się w już w sierpniu. Nie ma jednak żadnych informacji na temat specyfikacji technicznej nadchodzącego urządzenia. Zawsze była to jednak seria, gdzie Honor testował różne nowinki technologiczne, więc szykuje się ciekawy telefon.

