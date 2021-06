Nie tylko Huawei - jacy inni producenci chcą HarmonyOS?

Na początku czerwca oficjalnie zadebiutował wreszcie HarmonyOS. System rozwija Huawei, jednak nie tylko ta firma zamierza wydawać urządzenia działające na jego podstawie. Kto jeszcze liczy na HarmonyOS?

Huawei rozwijał HarmonyOS już wcześniej, jednak prace szły w ślimaczym tempie. Wszystko przyspieszyło wraz z sankcjami nakładanymi przez Donalda Trumpa. O ile HarmonyOS działał już wcześniej na przykład w telewizorach, to do prawdziwego debiutu doszło dopiero niedawno. Nie jest to jednak system przeznaczony wyłącznie dla Huaweia. Już teraz wiemy o innych producentach, którzy są chętni na dołączenie do świata HarmonyOS. Już wcześniej informowaliśmy, że swój inteligentny piekarnik z HarmonyOS przyszykowała Midea. Nie jest to jednak jedyny producent z sektora artykułów gospodarstwa domowego, który zaufał Huaweiowi. Są to też Jouyong i Supor.

HarmonyOS zagości też w dronach DJI Technology. Po HarmonyOS chce też sięgnąć Meizu, jednak w pierwszej kolejności będą to urządzenia ze świata Internetu Rzeczy, takie jak Meizu Lipro Lightning. HarmonyOS zaczął od telewizorów i tam nadal będzie obecny. Zadba o to Skyworth. Nowy system operacyjny zagości także w zegarkach szwajcarskiej marki Tissot. Mimo rozwodu Huaweia i Honora, to ten drugi producent nie wyklucza wydania smartfonów i zegarków również z HarmonyOS.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: scmp, wł