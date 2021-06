HarmonyOS - 134 tysiące aplikacji, a ich twórców jeszcze więcej

HarmonyOS oficjalnie ruszył do walki o użytkowników. Jak sobie radzi? Okazuje się, że naprawdę nieźle jak na ciężką sytuację w jakiej już kolejny rok funkcjonuje Huawei.

Huawei długo pracował nad HarmonyOS. Jego wersja dla telewizorów była co prawda gotowa dawno temu, ale urządzenia mobilne mogą się cieszyć nowym systemem operacyjnym dopiero teraz. Widzieliśmy już jednak jego przedsmak w postaci usług mobilnych Huawei. Chiński producent rozpoczął też kolejną edycję swojego konkursu mającego przyciągnąć nowych twórców aplikacji. Ilu ich jednak jest teraz? Okazuje się, że aż cztery miliony twórców jest zainteresowanych wydawaniem aplikacji na system mobilny Huaweia.

Do tej pory HarmonyOS doczekał się 134 tysięcy aplikacji. Teraz czas na najważniejszą liczbę - ilu konkretnie użytkowników ma nowy system operacyjny? Okazuje się, że Huawei potrzebował niecałego tygodnia, by z HarmonyOS korzystało 10 milionów osób. W tej chwili jest już na pewno więcej. Huawei pochwalił się przy okazji, że jest już trzecim największym systemem operacyjnym na smartfonach na świecie. Cóż, to pewnie prawda, ale trzeba pamiętać, że BlackBerry OS i Windows Mobile już dawno odeszły w zapomnienie. Nie można jednak odmówić Huaweiowi jednego - stara się i widać, że są użytkownicy, którzy w niego wierzą.

