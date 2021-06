MatePad Pro 12.6 z HarmonyOS i dwa inne tablety – oto dzisiejsze nowości Huawei

Dzisiejsza premiera, podczas której Huawei zaprezentował nową odsłonę HarmonyOS, obfitowała również w nowe urządzenia. Producent przygotował trzy tablety – modele MatePad Pro 12.6, MatePad Pro 10.8 i MatePad 11.

W ostatnim czasie tablety wracają do łask, a nowe urządzenia Huawei mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie takim sprzętem – przynajmniej wśród entuzjastów nowinek technologicznych. Tablety pracują pod kontrolą HarmonyOS 2.0, a modele z linii Pro mogą udanie konkurować z topowymi tabletami Apple’a i Samsunga.

W porównaniu do nich zaletą urządzeń z HarmonyOS ma być wygoda obsługi jak na komputerze, także z wykorzystaniem myszki. Huawei położył duży nacisk na wielozadaniowość, okna i docki na tabletach z HarmonyOS 2.0 wyświetlane są w sposób przypominający to, co znamy z pecetów. Wygodę obsługi zapewnią dodatkowe akcesoria – rysik M-Pencil 2 i klawiatury. Ciekawie zapowiadają się także opcje błyskawicznego mirrorowania treści między smartfonami, nowymi tabletami oraz laptopami Huawei.

MatePad Pro 12.6

Największy z nowych tabletów ma zakrzywiony ekran OLED 2.5D o przekątnej 12,6 cala i rozdzielczości WQXGA (2560 x 1600) w proporcjach 16:10. Wyświetlacz zapewnia kontrast 1 000 000:1 i pełne pokrycie skali barw DCI-P3.

Poza ekranem atutem nowego tabletu może się okazać zestaw aż ośmiu głośników, które wspiera system dźwięku Huawei Histen 7.0 oraz uzupełniają 4 mikrofony.

Sercem tego modelu jest układ Huawei Kirin 9000E o maksymalnym taktowaniu do 3,13 GHz, wspierany przez 8 GB pamięci RAM LPDDR4x. Na zapis danych użytkownik otrzyma 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej, którą rozbuduje o dodatkowe 256 GB za pomocą karty NM. Tablet w najbogatszej wersji zapewni też pełne spektrum opcji łączności, a więc 5G i LTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, a także lokalizację GPS / GLONASS / BeiDou / GALILEO / QZSS.

W specyfikacji MatePada Pro 12.6 znajdziemy także tylne aparaty 13 Mpix (f/1,8) i 8 Mpix (f/2,4) oraz czujnik głębi 3D, jak również przedni aparat 8 Mpix. Akumulator o pojemności 10 050 mAh będzie można zasilić przewodowo z mocą 40 W lub bezprzewodowo 27 W.

W Chinach najtańszy wariant MatePada Pro 12.6 oznacza wydatek, w przeliczeniu, około 2860 zł. Topowy model z 5G wyceniony został na blisko 4600 zł. Szczegóły dotyczące dystrybucji tego modelu na innych rynkach nie są jeszcze znane, ale jak podaje GSM Arena – model ten ma trafić do Europy, a spodziewana cena to 799 euro (3560 zł).

MatePad Pro 10.8 (2021)

Kolejną nowością jest MatePad Pro 10.8 w nowej, tegorocznej wersji. Zamiast Androida z obecnej wersji znajdziemy w nim Harmony OS 2.0, inny jest też chipset – Snapdragon 870, który zastąpił Kirina 990.

Nowy MatePad Pro 10.8 ma ekran IPS o przekątnej 10,8 cala, rozdzielczości WQXGA (2560 x 1600) o proporcjach 16:10. Chipset Snapdragon 870 wspierany jest przez pamięć RAM 8 GB, na dane przewidziano 256 lub 512 GB pamięci masowej, którą można rozszerzyć za pomocą kart NM. Łączność zapewnia Wi-Fi 802.11 ac i Bluetooth 5.1 LE.

Na obudowie znajdziemy ponadto aparaty 13 Mpix (tył) i 8 Mpix (przód) oraz cztery głośniki Harman Kardon. Energię dostarcza akumulator 7250 mAh z zasilaniem 40 W i 15 W, a także ładowaniem zwrotnym 7,5 W.

MatePad Pro 10.8 (2021) wyceniony został w Chinach w najtańszej wersji na równowartość ok. 2200 zł. Nie jest jasne czy i kiedy tablet zadebiutuje w Europie.

MatePad 11

Trzeci nowy model ma nieco skromniejszą specyfikację, ale wciąż jest wart uwagi. MatePad 11 otrzymał ekran IPS 10,95 cala w rozdzielczości 2560 x 1600 z odświeżaniem 120 Hz. Na obudowie znajduje się poczwórny układ głośników, a w jej wnętrzu pracuje układ Snapdragon 865 wspierany przez 6 GB RAM. Na instalację aplikacji jest 128 GB pamięci wewnętrznej.

Akumulator 7250 mAh można zasilić z mocą 22,5 W. Tablet będzie współpracował z nowym rysikiem M-Pencil oraz dodatkową klawiaturą. W Europie cena tego urządzenia ma wynieść 399 euro (1780 zł).

