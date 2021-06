Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro to pierwsze zegarki z HarmonyOS

Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro będą pierwszymi smartwatchami, pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego HarmonyOS. Urządzenia zapewnią m.in. obsługę eSIM oraz długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Podczas specjalnego wydarzenia Huawei zaprezentowało światu swój system operacyjny dla urządzeń mobilnych: HarmonyOS. Nie była to jednak jedyna atrakcja dzisiejszej konferencji. Wśród nowości producenta znalazło się także wiele produktów, które z autorskiego oprogramowania producenta mają korzystać. Wśród nich inteligentne zegarki Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro.

Huawei Watch 3

Huawei Watch 3 to tańszy z zaprezentowanych smartwatchy. Urządzenie będzie wyposażone w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43", osiągający maksymalną jasność rzędu 1000 nitów i charakteryzujący się zagęszczeniem pikseli rzędu 326 PPI. Producent przewidział kilka wersji zegarka, różniących się rodzajem paska (do wyboru silikonowy, skórzany i metalowy). Wszystkie one zostały natomiast wyposażone w zupełnie nowy element, jakim jest obracająca się koronka przeznaczona do nawigacji. Pomysł ten został "pożyczony" z zegarka Apple Watch.

Nowy zegarek Huawei wyposażony w bogaty zestaw funkcji. Poza tradycyjnym monitorowaniem aktywności, w którym pomoże nam pulsometr, sensor SpO2 oraz ponad 100 wbudowanych rodzajów ćwiczeń, urządzenie można wykorzystać także do odtwarzania muzyki albo w roli telefonu. Huawei Watch 3 obsługuje bowiem łączność LTE, a nawet posiada wbudowany głośnik. Oczywiście funkcjonalność zegarka możemy na własną rękę rozbudowywać poprzez instalowanie dodatkowych aplikacji. Co ciekawe, nie potrzebujemy do tego smartfona - dostęp do sklepu uzyskamy bezpośrednio z poziomu smartwatcha.

Według deklaracji producenta zegarek ma na jednym ładowaniu wytrzymać nawet 3 dni przy aktywnej łączności LTE. W trybie ultraoszczędnym czas ten wydłuża się nawet do 14 dni. Z innych wartych uwagi parametrów warto wspomnieć, że na pokładzie znajdzie się 2 GB RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej, a sam zegarek będzie posiadał funkcję lokalizacji z obsługą m.in. GPS, GLONASS i Galileo. Wytrzyma także kontakt z wodą (wodoszczelność na poziomie 5 ATM).

Zegarek od dziś jest dostępny w przedsprzedaży, natomiast do sklepów trafi 11 czerwca. Jego cena na rynku chińskim to 2599 juanów (ok. 1500 żł). Jak na razie nie potwierdzono szczegółów jego dostępności na rynku polskim.

Huawei Watch 3 Pro

Na pierwszy rzut oka Huawei Watch 3 Pro od swojego tańszego brata różni się jedynie obecnością koperty z podziałką czasową. W praktyce zmian będzie jednak więcej, choć są raczej subtelne.

Huawei Watch Pro 3 ma być przede wszystkim wykonany z bardziej ekskluzywnych materiałów (m.in. z tytanu i szkła szafirowego) oraz będzie się mógł pochwalić dłuższym czasem pracy na baterii. Urządzenie wytrzymywać ma nawet 5 dni z aktywnym LTE i 21 dni w trybie ultraoszczędnym. Będzie to także pierwszy zegarek wyposażony w dwuzakresowy GPS.

Ile zapłacimy za ten bardziej ekskluzywny wariant? Na rynku chińskim 3299 juanów (ok. 1890 zł). Szczegóły dotyczące dostępności na rynku polskim zostaną podane w późniejszym terminie.

Zobacz: Huawei pokazał HarmonyOS: lekarstwo na trudne połączenia

Zobacz: Huawei rozdaje prezenty na pierwsze urodziny Petal Search

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei