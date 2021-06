Huawei zamieni Androida na HarmonyOS na swoich telefonach. Znamy listę

Huawei zaprezentował system HarmonyOS i od razu zapowiedział aktualizację. Około 100 urządzeń pożegna się z Androidem i EMUI, a jako aktualizację dostanie nowiutki HarmonyOS. Są wśród nich telefony nawet trzyletnie, co budzi nadzieję na ich długie życie.

Na wstępie zaznaczę, że plan aktualizacji podany podczas premiery HarmonyOS to zapewne terminarz dla Chin. Europejskie urządzenia dostaną aktualizację zapewne później, ale jesteśmy pewni, że ją dostaną. Wiemy też, że tablety MatePad Pro z HarmonyOS także dotrą na Stary Kontynent. Oby tylko aplikacji nie zabrakło.

W pierwszej kolejności aktualizację dostaną telefony z serii:

Huawei Mate40,

Huawei P40,

Huawei Mate30.

HarmonyOS dostanie także MatePad Pro w obu wersjach. Niektórzy mogą dostać aktualizację nawet w dniu premiery nowego systemu.

W trzecim kwartale 2021 roku HarmonyOS trafi na urządzenia z serii:

Huawei Mate20,

Huawei nova 8,

Huawei nova 7,

Huawei nova 6,

Huawei MatePad (10,8 i 10,4).

W tym okresie planowana jest także aktualizacja składanego Huawei Mate Xs.

Przed końcem 2021 roku aktualizację dostaną także smartekrany Huawei z serii V i S, a także telefony z serii Huawei Mate20 X, Huawei P30 Pro i Huawei nova 5 Pro. Sporym zaskoczeniem jest dla mnie to, ze Huawei zamierza sprowadzić HarmonyOS na urządzenia mające już ponad dwa lata. Na liście oczekujących jest między innymi Huawei nova 3, Huawei nova 4 i 4e oraz serie:

Huawei nova 5,

Huawei P10, Huyawei Mate10

i Huawei Mate9.

W połączeniu z wysokiej klasy usługami serwisowymi Huawei to może być doskonały sposób, by przedłużyć czas użyteczności wielu dobrych telefonów i tabletów. Myślę, że to dobre posunięcie i dla użytkowników i dla planety. Na koniec proponuję krótkie podsumowanie dzisiejszych premier Huawei:

