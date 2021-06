Włochy dają zgodę na 5G Huaweia

Ostatni czas nie jest łatwy dla Huaweia. Nie znaczy to jednak, że nie ma żadnych pozytywnych wieści dla chińskiej firmy. Teraz bardzo dobre nowiny dla Huaweia przyszły z Włoch.

USA za czasów Donalda Trumpa zaczęły przekonywać kogo się dało do zakazania używania sprzętu 5G Huaweia. Amerykanom poszło... różnie. Nawet w Europie Zachodniej poszło USA miernie, mimo sukcesu w pojedynczych krajach. O Azji czy Afryce nie ma nawet co wspominać. Największe zainteresowanie przeciwnicy Huaweia poświęcili jednak najbardziej lukratywnym rynkom, a Włochy należą do nich.

Okazuje się jednak, że Włochy udzieliły właśnie zgody na używanie sprzętu Huaweia w sektorze 5G. Włochy, Huawei i operator Vodafone doszły bowiem do porozumienia. To ważny dzień dla Huaweia, bowiem jeszcze w październiku Włochy zablokowały układ chińskiej firmy z działającym na półwyspie apenińskim Fastweb. Możliwe, że korzystnie dla Huaweia zadziała lutowa zmiana na stanowisku premiera Włoch. Od wejścia w 2012 prawa pozwalającego rządowi włoskiemu na zablokowanie pozaunijnych inwestycji w kluczowych gałęziach gospodarki Włochy skorzystały z niego trzykrotnie. Teraz umowę pomiędzy Huaweiem i włoskim oddziałem Vodafone autoryzował sam włoski premier Mario Draghi.

