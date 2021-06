Huawei rozda nagrody warte 730 tys. zł. Zaprojektuj tapetę, może wygrasz...

Ruszył globalny konkurs Huawei Next Design Awards 2021 przeznaczony dla twórców motywów, tapet i tarcz zegarków. Uczestnicy powalczą o nagrody o łącznej wartości 200 tysięcy dolarów, czyli ponad 730 tys. zł.

Nagroda główna w konkursie to 10 tysięcy dolarów w gotówce, grant w wysokości 10 tysięcy dolarów oraz smartfon i smartwatch Huawei. Zwycięzcy, oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych, otrzymają także możliwość umieszczenia swoich prac w galerii Huawei Motywy, dostępnej dla użytkowników urządzeń marki w 170 krajach na całym świecie. Będą mieli też prawo do tantiem za prace pobierane z aplikacji.

Hasło przyświecające konkursowi Huawei Next Design Awards 2021 to „Let your inspiration flow”, czyli „Daj się ponieść inspiracji”, a prace do niego nawiązujące, można zgłaszać do 31 lipca w siedmiu kategoriach:

Motywy na telefon,

Motywy na telefon składany,

Tarcze zegarków,

Miasta w rozkwicie,

Ciesz się chwilą,

Kreacja oryginalna

Tapety.

Prace konkursowe Huawei Next Design Awards 2021 oceniać będzie jury, w skład którego wchodzą projektanci i eksperci z całego świata, w tym Song Xiewei, dziekan Wydziału Projektowania Centralnej Akademii Sztuk Pięknych w Pekinie, Thomas Paulen, CEO holenderskiej agencji kreatywnej VanBerlo, Ren Renwick, szef brytyjskiego stowarzyszenia Association of Illustrators i Takashi Akiyama, ilustrator i twórca plakatów.

Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone w okresie między 1 a 30 września. Laureat nagrody głównej otrzyma 10 tysięcy dolarów w gotówce, grant w wysokości 10 tysięcy dolarów, smartfon Huawei Mate 40 i smartwatch marki Huawei.

Jury przyzna też nagrody w siedmiu kategoriach konkursowych oraz wyłoni sześciu laureatów w każdej z trzech kategorii specjalnych:

Gwiazdy jutra,

Artyści międzynarodowi,

Wyjątkowi twórcy animacji.

Zwycięzcy konkursu, oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych, otrzymają także możliwość umieszczenia swoich prac w aplikacji Huawei Motywy, dostępnej dla użytkowników urządzeń Huawei, i tym samym otrzymywania wynagrodzenia za pobrane z aplikacji kreacje.

Szczegóły dotyczące poszczególnych kategorii i nagród znajdują się na stronie:

https://themes.cloud.huawei.com/theme-design-2021/index.html.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei