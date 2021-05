Masz zegarek lub opaskę Huawei? Podziel się wrażeniami i odbierz zniżkę na słuchawki FreeBuds 4i

Huawei przygotował promocję dla użytkowników smartwatchy i opasek sportowych tej marki. Wystarczy podzielić się opinią na temat dostępnych w tych urządzeniach trybów sportowych, by otrzymać 20% zniżki na zakup bezprzewodowych słuchawek Huawei FreeBuds 4i w sklepie internetowym na huawei.pl.

Aby zdobyć kupon uprawniający do zakupu bezprzewodowych słuchawek Huawei FreeBuds 4i z 20-procentową zniżką, wystarczy wypełnić ankietę dostępną pod tym adresem. Kod zostanie wysłany na adres e-mail po zakończeniu wypełniania ankiety i jest ważny przez 7 dni od momentu jego otrzymania. Promocja potrwa do 11 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania zapasów – liczba kodów limitowana jest do 500 sztuk.

Huawei FreeBuds 4i

FreeBuds 4i to nowe, bezprzewodowe słuchawki firmy Huawei, wyróżniające się minimalistycznym, nowoczesnym wyglądem. W komplecie znajduje się również owalne etui ładujące, które świetnie leży w dłoni i idealnie komponuje się z opływowym kształtem słuchawek.

Na wyposażeniu słuchawek jest aktywna redukcja szumów, a także baterie, które pozwalają nawet na 10 godzin słuchania muzyki. Jeśli dodatkowo skorzystamy z akumulatora w etui, czas ten się wydłuży do maksymalnie 22 godzin. 10 minut ładowania słuchawek to nawet 4 godziny odtwarzania muzyki.

Huawei Watch GT 2 za złotówkę

Fani chińskiej marki, skupieni w Społeczności Huawei, mogą powalczyć dodatkowo o smartwatch Huawei Watch GT 2 za 1 zł. Aby go zdobyć, wystarczy odpowiedzieć na trzy pytania zamknięte oraz jedno pytanie otwarte w komentarzu pod postem dostępnym pod tym adresem. Dwie osoby, które udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie otwarte, otrzymają smartwatch Huawei Watch GT 2 za 1 zł. Odpowiedzi można udzielać do 27 maja tego roku.

