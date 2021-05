Debiutują słuchawki Huawei FreeBuds 4

W marcu pisaliśmy, że najpewniej w maju oficjalnie zadebiutują słuchawki Huawei FreeBuds 4. Dokładnie tak też się stało.

Huawei zaprezentował już w tym roku bardziej budżetowe słuchawki Huawei FreeBuds 4i. Brakowało wtedy już tylko sztandarowego produktu Huaweia z tego sektora. Słuchawki Huawei FreeBuds 4 pojawiły się oficjalnie dzisiaj, jednak ich sprzedaż w Chinach wystartuje 6 czerwca. Nie wiadomo kiedy dokładnie stanie się to na innych rynkach. Sprzęt ma układ Kirin A1, przetworniki dynamiczne 14,3 mm oraz aktywną redukcję szumów (nawet do 25 dB). Każda słuchawka waży 4,1 grama i będzie wyposażona w nakładki w trzech różnych rozmiarach. Urządzenie wyposażone jest w Bluetootha 5.2. Słuchawki mają być przydatne zarówno dla vlogerów (lepsze rejestrowanie dźwięku w hałaśliwym otoczeniu), jak i graczy (dzięki bardzo niewielkiemu opóźnieniu).

Akumulator w słuchawkach starcza na 4 godziny działania, natomiast razem z etui ładującym wydłuża się to do 22 godzin. Huawei zachwala, że już piętnastominutowe ładowanie wydłuży czas działania o 2,5 godziny. Etui można ładować dzięki USB-C lub bezprzewodowo. Wszystko jest też odporne na zachlapania według normy IPX4. Klienci w Państwie Środka będą musieli zapłacić za słuchawki 999 juanów. To około 576 złotych.

Zobacz: Huawei szykuje zegarek z funkcją mierzenia ciśnienia

Zobacz: Huawei P50 ostatnim telefonem ze wspólnym aparatem Huawei i Leica

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gsmarena, wł