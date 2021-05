Huawei P50 ostatnim telefonem ze wspólnym aparatem Huawei i Leica

Ostatnie flagowce Huaweia powstawały z Leica Camera. Niestety, nadchodzący Huawei P50 będzie ostatnim urządzeniem, gdzie obie firmy będą współpracować.

Smartfony Huaweia słyną z tego, że mają naprawdę świetne aparaty. Huawei P30 Pro czy Huawei P40 Pro+ były całą ligę wyżej niż konkurencja. O pierwszym mówiliśmy, że przybliżył niebo i z nocy uczynił dzień, a drugi nazwaliśmy wręcz aparatem z funkcją smartfonu. Współpraca Huaweia i niemieckiej firmy Leica rozpoczęła się wraz z modelem Huawei P9. Niestety, w wyniku amerykańskich sankcji dział smartfonów staje się coraz mniej ważny dla Huaweia.

Oznacza to też, że współpraca na linii Leica - Huawei staje się coraz mniej opłacalna dla obu firm. Wraz z kolejnymi generacjami coraz więcej do powiedzenia w kwestii aparatów miał właśnie Huawei, a coraz mniej Leica. Okazuje się teraz, że Huawei P50 będzie ostatnią serią telefonów, gdzie obie firmy będą współpracować. Nie oznacza to, że Leica wycofuje się z rynku smartfonów. Niektórzy analitycy mówią co prawda o tym, że Huaweia zastąpi Xiaomi, ale charakterystyczny napis Co-Engineered With Leica pojawił się na renderach nadchodzącego modelu Sharp Aquos R6.

