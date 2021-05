HarmonyOS 2.0 Developer Beta trafia na siedem nowych urządzeń Huaweia

Huawei kontynuuje prace nad HarmonyOS 2.0. Teraz wersje beta tego systemu operacyjnego dostało siedem nowych urządzeń chińskiego producenta.

Huawei nie zamierza czekać na to, aż niepewny los jednak sprawi, że pomiędzy Chinami i USA wreszcie dojdzie do porozumienia i dalej rozwija swój system HarmonyOS. Kolejne urządzenia dostają wersję beta dla twórców aplikacji. Teraz nadszedł czas na sześć smartfonów oraz jeden tablet. W tym gronie urządzeń znalazły się Huawei nova 6, nova 6 5G, nova 7 5G, nova 7 Pro 5G, nova 8, nova 8 Pro oraz Huawei MatePad z wyświetlaczem o przekątnej 10,8 cala. Teraz chętni będą musieli się zgłosić do 17 maja. Pierwszeństwo Huawei przewidział dla tych, którzy już teraz mają swoje aplikacje w sklepie Huawei App Gallery.

Nie jest to jednak ostatnia partia urządzeń, które otrzymują wersję Developer Beta. Chiński producent zamierza rozwijać również możliwości wersji Developer Beta. Wszystko po to, by dzień oficjalnego startu w pełni działającej wersji systemu przebiegł bez zakłóceń. Segment smartfonów jest coraz mniej istotny dla Huaweia, który to coraz bardziej orientuje się na inne rynki czy nawet branże, nie zmienia to faktu, że Ren Zhengfei nie ma zamiaru porzucać telefonów.

Źródło tekstu: gizchina, wł