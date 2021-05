Router Huawei WiFi AX3 z WiFi 6 dostępny w obniżonej cenie. Już na stałe!

Huawei ogłosił kolejną obniżkę ceny swojego routera WiFi AX3 w wersji czterordzeniowej. Urządzenie jest od dzisiaj dostępne za 299 zł.

Huawei WiFi AX3 sprzedawany jest w wersji dwurdzeniowej oraz mocniejszej, czterordzeniowej. Ten drugi model kosztował dotąd 399 zł (nie licząc krótkich promocji), a teraz jego cena została obniżona do 299 zł – już na stałe, a nie w czasowej promocji.



Router Huawei WiFi AX3 w nowej cenie można kupić w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia oraz w sklepach Neonet i x-kom.

Huawei WiFi AX3 – najważniejsze cechy

Router Huawei WiFi AX3 wykorzystuje najnowszy standard Wi-Fi 6. Dzięki tej technologii urządzenie zapewnia transfer danych sięgający nawet 3000 Mb/s. Router pozwala na równoczesne podłączenie szesnastu smartfonów, tabletów czy laptopów pracujących w paśmie 5 GHz. Sercem tego modelu jest czterordzeniowy procesor Gigahome 1,4 GHz. Pracę urządzenia usprawniają cztery wzmacniacze, dwa dla częstotliwości 2,4 GHz i dwa dla 5 GHz.

Dodatkowo WiFi AX3 obsługuje autorską technologię Huawei – WiFi 6 Plus. Po podłączeniu do sieci urządzeń Huawei obsługujących łączność WiFi 6 router AX3 zapewnia sygnał mocniejszy o 6 dB, w porównaniu do innych routerów WiFi 6.

Router obniża też o 60% poziom zakłóceń i opóźnień transferu danych, nawet gdy urządzenie znajduje się za ścianą.

Router Huawei WiFi AX3 obsługuje sieci bezprzewodowe, przewodowe i hybrydowe. Po podłączeniu kilku routerów są one automatycznie grupowane pod jedną nazwą, a łączność jest nawiązywana automatycznie, tak aby zapewnić optymalną jakość połączenia w danym pomieszczeniu. WiFi AX3 można również łączyć się ze starszymi routerami Huawei, aby rozszerzyć zasięg sieci w domu.

Więcej na temat routera Huawei WiFi AX3 w naszej recenzji: Huawei WiFi AX3 - potężny router z Wi-Fi 6+ w kompaktowej obudowie

