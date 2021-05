Huawei szykuje laptopy i tablety NovaBook i NovaPad

Huawei szykuje kolejną linię swoich tabletów i laptopów. Tym razem będą to produkty z serii NovaBook i NovaPad.

Huawei ostatnio coraz bardziej skupia się na innych segmentach rynku, niż tylko smartfony. Nie wynika to jednak oczywiście z dobrowolnej zmiany planów, a z konieczności. Z Microsoftem Huawei może spokojnie handlować, a w przypadku zastosowania tabletów usługi Google nie aż tak niezbędne jak w przypadku smartfonów. Potwierdza to fakt, że choć sprzedaż smartfonów mocno spadła, tak tablety marki Huawei zanotowały niewielki wzrost sprzedaży. W świecie smartfonów Huawei ma kilka swoich linii produktów. Widzimy co roku telefony Huawei Mate, Huawei P, Huawei Nova, Huawei Y...

Niedługo podobna moda zwita w segmencie tabletów i laptopów. Teraz mamy tylko MateBooki, MatePady i MediaPady. Co będzie później? Otóż okazuje się, że Huawei zarejestrował znaki towarowe dla modeli Huawei NovaBook i Huawei NovaPad. Patrząc na telefony Huawei Nova, to najpewniej będzie się to wiązało z liniami laptopów i tabletów na średnie półki cenowe na ich rynkach. O ile oczywiście tego typu produkty naprawdę się pojawią. W 2019 Huawei zarejestrował bowiem nazwę słuchawek Huawei NovaBuds. Nigdy się one nie pojawiły.

