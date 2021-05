Huawei MatePad 2 i Huawei Watch 3 pojawią się w czerwcu

Huawei wreszcie na początku czerwca pokaże swoje nowe tablety i zegarki. Nowe produkty będą miały system operacyjny HarmonyOS.

Huawei ostatnio mało co wydaje w terminie. Huawei P50 miał się już pojawić kilka razy, a obecnym terminem jest czerwiec. Wygląda na to, że tym razem wreszcie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Również na początku czerwca ma oficjalnie zadebiutować stabilna wersja systemu operacyjnego HarmonyOS 2.0, który do końca roku ma napędzać 300 milionów urządzeń na świecie. Już 2 czerwca z kolei (nareszcie) zadebiutuje tablet Huawei MatePad 2 i MatePad 2 Pro. Będą miały one Kirina 9000 oraz wyświetlacze o przekątnej 12,2 i 12,6 cala.

Działać będą one dzięki systemowi operacyjnemu PadOS, który będzie wersją HarmonyOS na tablety. Pierwotnie tablety miały oficjalnie trafić na rynek w kwietniu. Teraz trafią osiem dni po rynkowej premierze. Chodzi jednak oczywiście o rynek chiński, nie wiemy kiedy tablety trafią do Europy. Nie pojawią się one jednak same. Na tej samej konferencji prasowej Huawei pokaże swoje nowe zegarki Huawei Watch 3 oraz Huawei Watch 3 Pro. One również będą miały swoją wersję HarmonyOS.

Źródło tekstu: seekdevice.com