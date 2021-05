Huawei FreeBuds 4 wyjdą poza Chiny 2 czerwca

Słuchawki Huawei FreeBuds 4 już oficjalnie zadebiutowały w Chinach, ale nie opuściły one jeszcze Państwa Środka. To wydajrzy się 2 czerwca.

Już pojutrze oficjalnie zadebiutuje stabilna wersja systemu operacyjnego HarmonyOS. Wraz z nią pojawią się takie urządzenia jak flagowy tablet Huawei MatePad Pro 2 oraz inteligentny zegarek Huawei Watch 3. Najpewniej pojawi się też wtedy nowy monitor. Ostatnio Huawei wprowadził na rynek nowe laptopy. Pojawi się wtedy jednak coś jeszcze. Będą to słuchawki Huawei FreeBuds 4. Będzie to jednak ich drugi debiut. Poprzednio pojawiły się one bowiem w Chinach, niedługo natomiast pojawią się one oficjalnie na całym świecie. Zapowiedział to sam belgijski oddział Huaweia.

Sprzęt ma układ Kirin A1, przetworniki dynamiczne 14,3 mm oraz aktywną redukcję szumów (nawet do 25 dB). Akumulator w słuchawkach starcza na 4 godziny działania, natomiast razem z etui ładującym wydłuża się to do 22 godzin. Huawei zachwala, że już piętnastominutowe ładowanie wydłuży czas działania o 2,5 godziny. Z HarmonyOS pojawi się też smartfon Huawei P50, jednak tutaj na oficjalny debiut będzie jeszcze trzeba nieco poczekać.

Źródło tekstu: huawei belgia (twitter)