MediaTek pokaże układ 4 nm jeszcze w tym roku

MediaTek jeszcze w tym roku zaprezentuje swój nowy flagowy układ mobilny. Tym razem ma on powstać w architekturze 4 nm.

MediaTek jest największym graczem na rynku układów mobilnych i niedawno wreszcie zrzucił z tronu Amerykanów z Qualcommu. To prawda i MediaTek zdecydowanie ma się czym chwalić. Nie można jednak zapominać, że MediaTek wygrywa dzięki swojej dominacji wśród budżetowców i w średniej półce cenowej. Flagowce to prawie wyłącznie teren Qualcommu. Ostatnio jednak Samsung odgrażał się, że już w przyszłym roku Exynosy pokonają Snapdragony. Do walki o obłożony największą marżą segment rynku chce też ruszyć MediaTek.

Władze firmy poinformowały swoich inwestorów, że jeszcze w tym roku przedsiębiorstwo pokaże układ wykonany w technologii 4 nm. Za jego produkcję będzie odpowiadać TSMC. Pierwsze smartfony z nowym flagowym układem MediaTeka mają się pojawić na początku 2022. Obecnie najlepszy układ firmy to Dimensity 1200, który jest wykonany w architekturze 6 nm. Pod względem osiągów nie może on konkurować ze Snapdragonem 888 w technologii 5 nm. W przyszłym roku propozycją Amerykanów będzie jednak Snapdragon 895, który również będzie w technologii 4 nm. Teraz MediaTek ma nadzieję na nawiązanie bardziej równorzędnej walki.

Zobacz: MediaTek Kompanio 1300T - układ specjalnie dla tabletów

Zobacz: MediaTek Helio G96 i MediaTek Helio G88 debiutują

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mediatek

Źródło tekstu: Bryan Ma (twitter), wł