Snapdragon X65 to nowy modem Qualcomma z 5G o prędkości do 10 Gbps

Qualcomm obiecuje jeszcze większe szybkości pobierania danych w urządzeniach mobilnych. Nowy modem Snapdragon X65 pozwoli na osiągniecie w sieciach 5G prędkości nawet 10 Gbps. Premiery doczekał się także prostszy modem Snapdragon X62.

Obydwa modemy zgodne są ze specyfikacją 3GPP Rel-16, która w połowie roku 2020 wprowadziła nowe rozszerzenia standardu 5G, przeznaczone między innymi dla pojazdów autonomicznych i urządzeń IoT. Zastosowana w Snapdragonie X65 architektura zakłada możliwość aktualizacji oprogramowania i tym samym wdrażanie nowych funkcji 5G. Dzięki temu modem zbyt szybko nie zestarzeje się technologicznie, gdy wejdą nowe standardy i technologie związane z 5G.

Snapdragon X65 zaprojektowany został jako rozwiązanie stosowane w urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach), w komputerach, systemach Extended Reality, przemysłowych urządzeniach IoT, prywatnych sieciach 5G, sprawdzi się też w sprzęcie zapewniającym stały dostęp bezprzewodowy FWA.

Snapdragon X65 wykonany jest w litografii 4 nm, działa w falach milimetrowych (agregacja 10 pasm o łącznej szerokości 1000 MHz, 2x2 MIMO) i w zakresach do 6 GHz (agregacja do 600 MHz, 4x4 MIMO). Zapewnia także agregację pasm we wszystkich zakresach i kombinacjach 5G, w tym mmWave i sub-6, przy użyciu dupleksu z podziałem częstotliwości (FDD) i dupleksu z podziałem czasu (TDD). Umożliwia też wsparcie dla DSS, a ponadto przynosi obsługę nowych pasm milimetrowych n259, n70 i n53. Za oszczędzanie energii podczas połączeń 5G odpowiada nowe rozwiązanie Qualcomm PowerSave 2.0, które również bazuje na specyfikacji 3GPP Rel-16.

Wraz z modemem producent zaprezentował nową antenę milimetrową Qualcomm QTM545, która w połączeniu ze Snapdragonem X65 tworzy kompletną platformę do łączności 5G. Producent chwali się też technologią strojenia anten z wykorzystaniem AI. Użycie sztucznej inteligencji ma zwiększyć dokładność wykrywania uchwytu dłoni użytkownika o 30 procent w porównaniu z poprzednią generacją.

Snapdragon X62 korzysta z podobnych rozwiązań, ale jego maksymalna prędkość pobierania wynosi 4,6 Gbps.

Snapdragon X65 i Snapdragon X62 są już udostępniane producentom sprzętu 5G, jednak pierwszych urządzeń należy spodziewać się dopiero pod koniec 2021 roku.

Źródło tekstu: Qualcomm