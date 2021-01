Qualcomm pracuje nad konkurentem dla Apple M1. Obsłuży do 32 GB RAM

Z najnowszych plotek wynika, że Qualcomm pracuje już nad układem konkurencyjnym dla Apple M1. Ten ma obsługiwać do 32 GB pamięci RAM LPDDR4x.

Firma Qualcomm już jakiś czas temu przyznała, że najnowszy układ ARM Apple M1 jest doskonałym znakiem tego, że komputery zmierzają we właściwym kierunku. Jednak wtedy nic jeszcze nie było wiadomo na temat Snapdragona, który byłby w stanie konkurować z SoC firmy z Cupertino. Jeśli wierzyć najnowszym plotkom, to wkrótce się to zmieni, bo Qualcomm już testuje nowy układ, który ma być bezpośrednim rywalem dla Apple M1.

Qualcomm Snapdragon SC8280 - konkurent Apple M1

Układ znany jest w tym momencie pod nazwą Snapdragon SC8280. Z plotek wynika, że ma on więcej rdzeni niż Snapdragon 8cx, który został zapowiedziany kilka miesięcy temu. SoC ma rozmiar 20 × 17 mm i jest już testowany na 14-calowym laptopie. Prawdopodobnie istnieją w tym momencie dwa warianty układu - jeden, który obsługuje 8 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz drugi, który pozwala na wykorzystanie maksymalnie 32 GB pamięci RAM LPDDR4x. Dla porównania Apple M1 ograniczony jest do 16 GB. Poza tym platformy wyposażone są w moduł Snapdragon X55 5G, ale nie wiemy, czy jest on częścią SoC, czy osobnym bytem.

Na papierze nowy układ prezentuje się bardzo obiecująco i rzeczywiście może być realną konkurencją dla Apple M1. Z drugiej strony firma z Cupertino w tym momencie na pewno pracuje już nad kolejnymi wersjami swojego SoC, więc Qualcomm powinien mocno przyspieszyć swoje plany, bo w innym wypadku zawsze będzie tylko gonił, a nie wyznaczał trendy.

