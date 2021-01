Procesory Intel Rocket Lake - mniej rdzeni w wyższej cenie? Wyciekły ceny układów

Kilka europejskich sklepów umieściło w swojej ofercie nowe procesory Intel Rocket Lake, czyli 11. generację układów Core. Wygląda na to, że czeka nas mała podwyżka cen.

Powoli zbliża się premiera procesorów Intel Rocket Lake-S. Według plotek 11. generacja układów Intel Core trafi na sklepowe półki w marcu tego roku. Pomimo tego kilka europejskich sklepów już umieściło CPU w swojej ofercie, dzięki czemu poznaliśmy prawdopodobne ceny. Te są wyższe niż w przypadku aktualnie dostępnych konstrukcji, co przy mniejszej liczbie rdzeni w przypadku najmocniejszych modeli może wydawać się co najmniej zaskakujące.

Intel Rocket Lake - ceny procesorów

W sumie Intel na ten moment planuje aż 14 procesorów z serii Rocket Lake-S. Wszystkie pojawiły się w ofercie kilku europejskich sklepów, a ich ceny prezentują się następująco:

Model Cena Rdzenie/Wątki Taktowanie bazowe L3 Cache Core i9-11900K 604 dol. 8/16 3,5 GHz 16 MB Core i9-11900KF 575 dol. 8/16 3,5 GHz 16 MB Core i9-11900 493 dol. 8/16 2,5 GHz 16 MB Core i9-11900F 464 dol. 8/16 2,5 GHz 16 MB Core i7-11700K 455 dol. 8/16 3,6 GHz 16 MB Core i7-11700KF 426 dol. 8/16 3,6 GHz 16 MB Core i7-11700 370 dol. 8/16 2,5 GHz 16 MB Core i7-11700F 341 dol. 8/16 2,5 GHz 16 MB Core i5-11600K 293 dol. 6/12 3,9 GHz 12 MB Core i5-11600KF 265 dol. 6/12 3,9 GHz 12 MB Core i5-11600 250 dol. 6/12 2,8 GHz 12 MB Core i5-11500 227 dol. 6/12 2,7 GHz 12 MB Core i5-11400 205 dol. 6/12 2,6 GHz 12 MB Core i5-11400F 176 dol. 6/12 2,6 GHz 12 MB

Ceny, w porównaniu z 10. generacją procesorów Intel Core, są o około 10-20% wyższe. W pierwszej chwili może to dziwić. Przecież Core i9-10900K ma 10 rdzeni, czyli o dwa więcej od swojego następcy. Musicie jednak pamiętać, że chociaż nowe układy nadal będą produkowane w litografii 14 nm, to wykorzystują zupełnie nową architekturę Cypress Cove. Wiąże się to między innymi z wyższą wydajnością, obsługą PCI-Express 4.0 czy też nowymi układami graficznymi z serii Intel Xe.

Poza tym Intel obiecał 19-procentowy wzrost wydajności IPC, dzięki czemu Core i9-11900K powinien być najmocniejszym układem do gier, a Core i7-11700K konkurować pod tym względem z Ryzenem 5 5800X. Zatem wyższe kwoty nie powinny aż tak bardzo dziwić. Sklepowa premiera prawdopodobnie pod koniec marca.

Zobacz: Błąd Windows 10 pozwala łatwo uszkodzić dane na dysku

Zobacz: CD Projekt kandydatem do przejęcia przez większy podmiot

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TechSpot, Tom's Hardware