Euro ze świetną promocją. Było 100 zł, jest 39,99 zł

A dokładniej fajne słuchawki. Mowa tu o dokanałowych Baseus WM01. Są to typowe, proste słuchawki w cenie do 100 zł. Grają one przyzwoicie, wytrzymują one do 5 godzin słuchania muzyki bez przerwy i do 25 godzin dzięki etui. Ot, przyjemny sprzęt. Jednak w dzisiejszej promocji wiele zyskują, ponieważ możecie je kupić za jedyne 39,99 zł.