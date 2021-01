Qualcomm Snapdragon 870 5G - nadchodzi procesor o taktowaniu 3,2 GHz

To nie koniec nowych procesorów w ofercie firmy Qualcomm. Producent zaprezentował właśnie kolejny nowy układ z serii 800: Qualcomm Snapdragon 870 5G.

Choć nazwa może sugerować inaczej, nowy układ to tak naprawdę kolejna wariacja na temat Snapdragona 865. Mamy więc do czynienia z jednostką wykonaną w litografii 7 nm, wykorzystującą rdzenie Kryo 585 oraz układ graficzny Adreno 650. Nowością ma być wyższe w porównaniu z wcześniejszymi układami taktowanie procesora, sięgające 3,2 GHz. Warto nadmienić, że choć jest to najwyżej taktowany układ producenta, to jego poprzednik - Snapdragon 865+ - wcale nie było dużo wolniejszy, rozkręcając się do 3,1 GHz.

Jeśli chodzi o funkcjonalność, Qualcomm Snapdragon 870 5G oferuje szerokie wsparcie dla łączności 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Mamy także obsługę wyświetlaczy 1440p o odświeżaniu nawet 144 Hz. Układ Spectra 480 ISP pozwala z kolei na obsługę aparatów o rozdzielczości nawet 200 MP i nagrywanie 8K przy 30 FPS. Mówiąc krótko - pakiet funkcjonalności nie odbiega znacząco od tego, co znajdziemy w zeszłorocznych flagowcach.

Qualcomm Snapdragon 870 5G ma wypełnić lukę wydajnościową pomiędzy flagowym Snapdragonem 888 i średniopółkowymi układami z rodziny 700. Producent potwierdził, że nowy procesor już niedługo zobaczymy w nowych smartfonach m.in. Motoroli, IQOO, OnePlusa, Oppo i Xiaomi.

Źródło zdjęć: Qualcomm

Źródło tekstu: Qualcomm