Realme GT 2 Pro do chłodzenia wykorzysta diamentowy pył

Zbliża się premiera flagowego Realme GT 2 Pro. Producent ujawnił już kilka szczegółów dotyczących specyfikacji tego modelu, teraz pochwalił się też zaawansowanym systemem chłodzenia.

Kwestia chłodzenia jest o tyle istotna, że Realme GT 2 Pro będzie napędzany przez układ Snapdragon 8 Gen 1, co do którego istnieją podejrzenia, że może się nagrzewać jak „trzy ósemki”, czyli poprzedni chipset Qualcomma. Xiaomi do pewnego stopnia poradziło siebie z tym w serii Xiaomi 12, stosując nowy układ chłodzenia, a także trzy tryby wydajnościowe urządzenia. A co proponuje Relme?

Realme pochwaliło się na Weibo rozwiązaniami, które mają chłodzić Realme GT 2 Pro. Firma przekonuje, że w telefonie znalazł się największy na rynku układ chłodzenia z obszarem rozpraszania ciepła o powierzchni 36 761 mm². Zastosował też rozbudowany moduł chłodzenia cieczą z powiększoną komorą parową o powierzchni 4129 mm².

Na tym jednak nie koniec. Realme do jeszcze skuteczniejszego chłodzenia wykorzystało pastę termiczną, w której znajdują się drobiny diamentowe o średnicy 40-50 mikronów. Wykorzystanie takiego akurat dodatku ma swoje ścisłe uzasadnienie, ponieważ diament jest jednym z najlepszych przewodników ciepła, lepszym nawet niż grafit. Dzięki temu dodatkowi skuteczność pasty ma być o 50-60% wyższa niż zapewniają tradycyjne pasty. W rezultacie temperatura rdzeni procesora może być obniżona do 18 stopni C.

Wykorzystanie pasty termicznej z drobinami diamentu nie jest zresztą nowością – już wcześniej podobne rozwiązanie znalazło się w modelu Realme GT Neo 2. Teraz jednak, z bardziej wydajnym układem, wyzwanie jest trudniejsze.

Rozwiązania sprzętowe wspierane będą przez oprogramowanie – w smartfonach z serii Realme GT 2 zadebiutuje nowy tryb GT Mode 3.0, który ma skuteczniej niż dotąd zarządzać zasobami telefonu, by w trakcie grania urządzenie oferowało maksimum mocy GPU.

Premiera nowych smartfonów z serii Realme GT 2 odbędzie się 4 stycznia 2022 roku.

